Winsley, attaccante che gioca in Germania nel Borussia Monchengladbach, classe 2006 è spesso accostato alla. Stando a quanto scrive Tuttosport, gli ultimi colloqui tra la Juventus e l'entourage del giocatore hanno avuto esiti positivi, quindi c'è sempre più fiducia per la buona riuscita dell'affare. Potrebbe quindi scegliere l'Italia per proseguire la sua crescita.Nato a Ginevra, ha doppia nazionalità: svizzera e congolese. Cresciuto nelle giovanili del Servette.