Intercettato da Calciomercato.com al termine dell'Assemblea della Lega Serie A, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, possibili obiettivi di mercato della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Dubbi sulla loro permanenza a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Richieste per Scamacca già a gennaio? Non solo per lui, anche per altri per fortuna".