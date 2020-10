Manuel Locatelli è stato a lungo un obiettivo della Juventus per regalare a Pirlo un regista per il suo centrocampo. Tuttavia l'accordo con il Sassuolo non è arrivato, troppi i 40 milioni di euro chiesti dal club emiliano. Ed ecco cos'ha detto oggi a Calciomercato.com il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali: "La Juventus è stata la prima squadra a muoversi per Locatelli, ma sul giocatore c'erano anche altre società italiane ed estere. È stato complicato trattenere lui e Bogs, ma siamo contenti di esserci riusciti. In questi ultimi giorni di mercato non prenderemo in considerazione nessun tipo di proposta, perché una delle forze del Sassuolo è sempre stata la programmazione: noi non possiamo pensare di poter cedere un giocatore a tre giorni dal termine e andare a rimpiazzarlo con un altro giovane e di qualità. L'obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra l'aspetto tecnico e la parte economica: il nostro è sempre stato riconosciuto come un bilancio sano e dobbiamo continuare a portare avanti anche questo progetto.".