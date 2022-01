Nella sua intervista concessa a Sportweek, Fabio Capello ha voluto dare un consiglio alla dirigenza della Juventus per sostituire l'infortunato Federico Chiesa, intervenendo sul mercato: "Berardi mi piace tantissimo. Visione di gioco e qualità: in campionato è un giocatore di valore assoluto. In Nazionale non l'ho visto così sicuro, con la stessa personalità mostrata nel Sassuolo. Ma è giocatore di primissimo livello".