Joao Cancelo e Alex Sandro non sono più incedibili. Il Corriere dello Sport fa il punto sui laterali difensivi della Juventus sottolineando come in estate potrebbero cambiare aria. Il portoghese piace al Manchester City e può lasciare Torino per 60 milioni di euro, Alex Sandro resta nel mirino del Psg, lo scorso anno lo voleva il Man United ma fino a questo punto nessuno si è presentato alla Continassa con un'offerta che piaccia alla Juve. Quanto? Almeno 50 milioni. In tutto questo Paratici sta già tenendo d'occhio i sostituti, da Trippier a Emreson Palmieri, che può seguire Sarri a Torino dal Chelsea.