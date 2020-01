I pochi minuti totalizzati dal Emre Can da inizio stagione sembrerebbero aver convinto il centrocampista tedesco a chiedere alla dirigenza di partire già nel mercato invernale. Sul contratto di Can però c'è una clausola di 50 milioni di euro che si attiverebbe solo quest'estate. Paratici e la dirigenza bianconera stanno quindi valutando tutte le possibili opzioni, certo la clausola da 50 milioni sarebbe ghiotta per Juve, visto che il centrocampista è arrivato a parametro zero. E' anche vero che il tedesco fa gola a molte squadre in Europa.