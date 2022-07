Cambia tutto per Moise. Come vi abbiamo già raccontato, l'attaccante classe 2000 si è messo positivamente in luce durante l'amichevole negli Stati Uniti contro il, segnando due gol e mandando un messaggio sia a Massimilianoche alla società, che in questa sessione di mercato è al lavoro proprio per cercare un vice di Dusan. Come ricordato da Calciomercato.com, per lal'azzurro non è incedibile, ma la sua condizione contrattuale ne rende estremamente complicata l'uscita: restano infatti da versare all'4 milioni di euro per il prestito, ai quali aggiungerne 28 per il riscatto obbligatorio a fine stagione e altri 3 di eventuali bonus. Per poter pensare a una cessione, quindi, servirebbe un'offerta superiore ai 35 milioni di euro, al momento non nell'aria. E allora per Kean un'occasione di scalare le gerarchie e riprendersi spazio in bianconero, magari anche per un eventuale ritorno in Nazionale.