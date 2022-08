Può cambiare tutto per il prossimo futuro di Nicolò. Se fino a poche ore fa il centrocampista classe 2001 sembrava pronto a salutare laper una nuova esperienza in prestito, con labalzata improvvisamente in pole rispetto alla Sampdoria, ora una sua permanenza in bianconero non è affatto da escludere. Lo ha fatto intendere Massimilianodurante la conferenza stampa alla vigilia del match contro lo, dicendo che secondo lui Fagioli rimarrà a Torino. "Le parole del suo agente? Non commento" ha aggiunto il tecnico livornese. "Fa parte del mondo del calcio. Uno giustamente può esprimere la propria opinione. Sono contento di quanto sta facendo Fagioli".