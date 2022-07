Nella rosa a disposizione di Massimilianomanca una vera alternativa a Manuel. Un play che possa giocare in mezzo al centrocampo, per distribuire palloni e fare da schermo alla difesa, come da richieste del tecnico livornese. In questo senso, il profilo prescelto è quello di Leandro, in uscita dal Paris Saint-Germain. La valutazione dei francesi, però, rimane fissa sui 20 milioni, ritenuti troppi dalla Juventus. Per questo, come riporta Tuttosport, i bianconeri potrebbero avere come alleato il tempo, dilatare i tempi della trattativa, arrivando in fondo al mercato, per poter strappare l'argentino con uno sconto.