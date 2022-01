Ultimi giorni di mercato e non sono da escludere sorprese. In particolare, si starebbe scaldando l'asse Juventus-Genoa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, sul tavolo non ci sarebbe solo il destino a breve termine di Nicolò Rovella. Il club bianconero, infatti, avrebbe messo sotto i riflettori Andrea Cambiaso. L'esterno classe 200, però, è seguito anche da Milan e Inter.