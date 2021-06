I giocatori dell'Atalanta si stanno mettendo in vetrina all'Europeo a suon di gol: Pessina, Maehle ma anche Robin Gosens. Eccolo l'obiettivo della Juventus: l'esterno sinistro della Germania che i bianconeri continuano a valutare. Prima che diventasse protagonista in nazionale la valutazione si aggirava intorno ai 30 milioni di euro, ora è destinata a salire ma la Juve non molla la presa. Gosens piace e se ne potrebbe parlare con l'Atalanta, prima però bisogna vendere per incassare. In quel ruolo, per ora, il titolare è Alex Sandro: il brasiliano non è in uscita dalla Juve, i bianconeri lo cederanno solo se arriveranno offerte di almeno 25 milioni.