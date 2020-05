La Juve è sempre attenta alla sua compagine giovanile, molti dei quali in prestito in Italia e non solo. Tra questi c’è Stephy Mavididi, attaccante classe ’98 di proprietà del club bianconero, ma in questo momento in prestito al Digione. Secondo quanto riferito da L’Equipe la punta, che va in scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe proseguire la sua avventura in Ligue 1, ma non più al Digione, bensì al Montpellier.



L'attaccante è nato in Inghilterra, a Derby, ed è stato acquistato dalla Juve nel 2018, prelevato dal Charlton.