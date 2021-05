Gennaro Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione, e questo è un fatto appurato da diverso tempo. Ciò che è incerto è proprio il suo futuro. Fino a qualche giorno fa sembrava destinato alla Fiorentina, ma oggi La Gazzetta dello Sport spiega come l’ex Milan sia orientato a declinare la proposta, tanto da aver già comunicato la sua scelta alla dirigenza viola. Resta viva, dunque, l’ipotesi Juventus come potenziale candidato per il post Pirlo.