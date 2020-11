Stella del Rennes e della Nazionale francese, Eduardo Camvinga gode dell’attenzione di tutti i top club europei, tra cui la Juventus. Il giocatore ha parlato del suo futuro sulle colonne di As: "Io al Real Madrid? I grandi club mi fanno sognare, ma onestamente non posso fare il nome di un club nello specifico. Futuro al Rennes? Vedremo. Non abbiamo fissato una data per discutere del mio futuro, non ho fretta. Sicuramente partiranno le trattative per rimanere qui, per me sarebbe un piacere continuare al Rennes. Ho ancora due anni di contratto, abbiamo abbastanza tempo per discutere di tutto”.