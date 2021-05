Eduardo Camavinga è uno dei tanti talenti del calcio europeo che sono finiti nei radar della Juventus nell'ultimo anno e mezzo. Sembra però irraggiungibile per il momento, date le necessità di spending review del club bianconero e di altre big. Sembra che il Paris Saint-Germain possa farcela, ma il prezzo fissato dal Rennes è addirittura di 100 milioni di euro. In ogni caso, da TZ arriva la notizia che Camavinga si è detto non interessato alle lusinghe del Bayern Monaco. A meno che il 18enne centrocampista francese non cambi idea, una concorrente in meno.