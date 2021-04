Eduardo Camavinga, talento di centrocampo francese attualmente in forza al Rennes, è uno dei talenti europei maggiormente in evidenza. Tanto da essere entrato nel mirino della Juventus, e non solo. Fino a un mese fa, sembrava promesso sposo del Real Madrid, tuttavia As oggi fa una frenata su quel versante. Il fattore principale, infatti, sarebbe l'ottimo rapporto tra Camavinga e l'allenatore del Real, il connazionale Zinedine Zidane. Ma con la panchina di Zidane ancora traballante, l'affare è tutt'altro che sicuro. Per il giocatore sarebbero pronti a inserirsi allora Chelsea e Manchester United.