Riccardo Calafiori è l'ultimo gioiellino esploso in casa Roma. Dalle parti di Trigoria assicurano sia fortissimo, l'esterno classe 2002 si è già messo in mostra segnando il primo gol in Europa League. L'ha visto anche la Juve, che segue Calafiori da diverso tempo e attende alla finestra sviluppi sul suo futuro: i giallorossi vogliono accelerare per il rinnovo del contratto, l'offerta è di un ingaggio da 800mila euro a stagione più bonus, ma la richiesta del suo agente Raiola è di 1,2 milioni. Se non dovessero trovare l'accordo, i bianconeri sono pronti a inserirsi per superare la concorrenza di Psg e Manchester United.