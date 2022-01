Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i nomi degli attaccanti ancora in ballo per la Juventus sono parecchi. Se Vlahovic e Scamacca sembrano profili avvicinabili più in estate che a gennaio, diversi il discorso per altri centravanti. Il preferito è Icardi, chiuso al Psg, ma con Leonardio restio a concederlo in prestito secco. La prima alternativa a Icardi sarebbe Milik, ancora di proprietà del Napoli, che ai francesi lo ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto. L’OM dovrebbe quindi anticipare di qualche mese il riscatto di Milik, fissato a giugno (costo 8 milioni) per poi rivendere il giocatore alla Juventus. Ma il Marsiglia vuole incassare 15-20 milioni e non vorrebbe concederlo in prestito. Sullo sfondo ci sarebbero Edinson Cavani, che piace al Barcellona che però nelle ultime ore avrebbe virato proprio su Morata, e Pierre-Emerick Aubameyang, sempre più lontano dall’Arsenal.