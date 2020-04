Un rinnovo in stallo, che apre diversi scenari per il futuro. Sono passati quasi due mesi da quando De Laurentiis e Mertens si erano incontrati per discutere il prolungamento del contratto. L’incontro è stato proficuo e faceva ben sperare, ma al giorno d’oggi l’entusiasmo si è placato lasciando spazio ad un possibile addio al Napoli a parametro zero. Tanti club sul piccoletto belga, in Italia ci sono Inter, Juve e Roma, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, al momento in vantaggio ci sarebbe il Chelsea. Frank Lampard lo voleva già a gennaio, ora i Blues da un paio di settimane sono tornati prepotentemente alla carica per il 32enne, in cerca dell’ultimo contratto importante della sua carriera. Che sia all'ombra del Vesuvio o altrove.