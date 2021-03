Quando si ragiona sul mercato della Juventus e sugli esterni offensivi, a volte ci si rischia di dimenticare di un giocatore come Riccardo Orsolini, che il bianconero non l'ha mai vestito, è vero, ma è stato a lungo in orbita Juve, e questa estate ci sarà l'ultima occasione per prenderlo in base all'accordo vigente con il Bologna: una sorta di "diritto di acquisto" fissato a 30 milioni di euro. In tutto questo, permane l'attento interesse del Milan nei confronti di Orsolini, come ricorda Tuttosport.