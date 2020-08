Dopo aver conquistato la salvezza con il Genoa, Mattia Perin rientra alla Juve ma è già con la valigia in mano. Il portiere infatti vuole giocare da titolare soprattutto in vista dell'Europeo a giugno prossimo, e in bianconero è chiuso da Szczesny e Buffon. Il Genoa vorrebbe tenerlo in rossoblù dove è rinato dopo mesi complicati, ma sulle sue tracce c'è anche l'Atalanta in caso di cessione di Gollini. Negli ultimi giorni Perin è diventato anche un'idea della Roma, che ha già chiesto informazioni alla Juve.