Nonostante il ritorno di Massimiliano Allegri, suo grande estimatore, Nicolò Fagioli potrebbe essere ceduto in prestito in una squadra di Serie B, in modo tale da fare esperienza e giocare con continuità. Stando a quanto riporta SerieBNews.com, c’è un club in particolare che starebbe pensando concretamente al centrocampista classe 2001, ovvero la Cremonese, che potrebbe garantirgli un posto da titolare.