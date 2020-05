Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il Lione ha sondato il terreno per Merih Demiral, difensore centrale della Juventus che negli scorsi giorni era stato accostato proprio al club di Aulas in un possibile scambio per arrivare ad Aouar. Il centrocampista francese piace ancora alla Juventus ma Paratici non ha intenzione di mettere sul piatto il difensore turco che in questa stagione era riuscito a scalare le gerarchie di Maurizio Sarri sino a scalzare addirittura Matthijs de Ligt. L'infortunio al ginocchio ha messo tutto in stand-by ma la Juve ha le idee chiare per il futuro e non vuole assolutamente cederlo.