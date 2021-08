Sono ore frenetiche. La sessione di calciomercato sta terminando e la, contro l', ha dimostrato tutte le sue fragilità. Fragilità alle quali si vorrebbe mettere una toppa inserendo giocatori nuovi in rosa. Il tempo, però, stringe e la società bianconera non ha oggi la forza di fare la voce grossa sul mercato. Per questo, La Gazzetta dello Sport non esclude un'ipotesi che, a questo punto, sarebbe inaspettata: la squadra potrebbe rimanere questa, senza nessun nuovo ingresso.