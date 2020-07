Andrea Pinamonti è l'ultima idea della Juventus. Fabio Paratici ha avviato i primi contatti con l'agente del giocatore Mino Raiola e il gol dell'altra sera a Marassi in Genoa-Juve non ha fatto altro che aumentare l'interesse da parte dei bianconeri. Il cartellino dell'attaccante classe '99 è di proprietà dei rossoblù che dopo il prestito l'hanno riscattato per 18 milioni dall'Inter, con i nerazzurri che hanno un diritto di riscatto fissato a 19 milioni. La Juve ci pensa, Pinamonti è l'ultima idea bianconera.