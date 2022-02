La Juventus deve fare i conti con una nuova concorrente alla corsa che si scatenerà quest'estate per Paul Pogba. Il Newcastle si è unito alla corsa per ingaggiare il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Fichajes, anche Paris Saint-Germain, Real Madrid e Juventus sono sul 28enne, in scadenza a giugno.