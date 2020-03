C'è una clausola che allontana Paul Pogba dalla Juventus. Come annunciato dal tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer i Red Devils hanno in mano una clausola unilaterale per rinnovare il contratto del centrocampista francese al giugno 2022, avanzando di un anno la data di scadenza dell'attuale accordo con il Polpo che però vorrebbe lasciare Old Trafford in estate. Con un anno di contratto in più, però, lo United non avrebbe più fretta di cederlo già nella prossima sessione estiva. La Juve osserva e spera di poter riabbracciare presto il centrocampista francese.