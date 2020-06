è in uscita dalla Juventus, il problema è che per il momento ancora non sono arrivate offerte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i bianconeri stanno cercando una sistemazione all'ex centrocampista del Psg che non ha convinto né la dirigenza né lo staff tecnico, e potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione. Arrivato a parametro zero l'estate scorsa, su di lui c'è l'Everton di Ancelotti che ancora, però, non ha presentato nessuna proposta.