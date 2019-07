Mario Mandzukci può lasciare la Juventus ma come conferma Sky Sport, non sono ancora arrivate offerte concrete per l'attaccante croato che è stato accostato a Bayern Monaco, Everton e Borussia Dortmund. Nessuna di queste tre squadre, tuttavia, ha messo mano al portafoglio presentando un'offerta concreta per la società bianconera e per il suo attaccante. L'unica offerta per Mandzukic è stata quella arrivata dalla Cina qualche settimana fa. Mario però ha declinato e per ora non ci sono altre proposte sul tavolo.