Lae lasono i due club che più di tutti stanno provando ad acquistare, in vista della prossima stagione, il cartellino del centrocampista Davide. Classe 1999, italiano, è arrivato alla sua piena maturità calcistica ed è pronto a lasciare Sassuolo dopo le delusioni delle ultime due sessioni di mercato. C'è però un grosso ostacolo per entrambi i club che sono alle prese con differenti ma altrettanto importanti problemi economici ed è la valutazione di non meno di 40 milioni che il club neroverde non ha intenzione di scontare per la sua cessione. Lo riporta calciomercato.com.