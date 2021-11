Dejansembra sempre più lontano dalla, che può lasciare già durante il mercato di gennaio avendo giocato solo 507 minuti in questa prima parte di stagione, ma per i bianconeri c'è un problema da non sottovalutare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il cartellino dell'esterno offensivo si è svalutato non poco rispetto ai 35 milioni di euro più 9 di bonus pagati nel gennaio 2020. La Juve, però, non vorrebbe scendere sotto questa cifra, considerando che il giovane svedese è stato un grande investimento, l'ultimo degno del nome in tempi pre Covid.