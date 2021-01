La Juventus continua la ricerca della quarta punta, per completare l'attacco con Dybala, Ronaldo e Morata. Tra i profili che piacciono ai bianconeri resta in piedi quello di Arek Milik: l'attaccante del Napoli è in scadenza di contratto e fuori dal progetto di Gattuso, ma De Laurentiis non intende fare sconti. Lo sa bene anche il Marsiglia, che secondo Calciomercato.com ha presentato una nuova offerta da 10 milioni tra parte fissa e bonus, forte dell'accordo trovato col giocatore. Ora si attende una risposta del Napoli, con la Juve che segue la situazione alla finestra.