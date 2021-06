I dirigenti della Juventus stanno lavorando per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo (anche) in difesa: l'occhio è puntato in casa Fiorentina, dove i bianconeri sono interessati al serbo Nikola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022 ma potrebbe lasciare subito in estate per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Oltre a trattare con il club viola, la Juve deve superare anche la concorrenza dalla Premier League.