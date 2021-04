1









Nella lista degli obiettivi di mercato di Fabio Paratici c'è un nome sempre presente: si tratta di Memphis Depay, esterno destro olandese in scadenza di contratto con il Lione. Una di quelle occasioni delle quali ha parlato spesso il dirigente bianconero, un giocatore che la Juve ha studiato da vicino un anno fa quando la squadra di Rudi Garcia ha eliminato Ronaldo e compagni dalla Champions e che per un periodo è stato anche cerchiato in rosso. Negli ultimi mesi c'è da registrare anche l'interesse del Barcellona, ma Depay rimane sempre nella lista dei desideri della Juve.