Secondo quanto TuttoAtalanta la Juventus fa sul serio per Gosens, esterno dell'Atalanta per il quale i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto il difensore Cristian Romero e il centrocampista Rolando Mandragora. Entrambi torneranno a Torino nella stagione 2020/21 ma la loro permanenza a Torino non è per niente scontata, anzi. I loro nomi sono stati accostati a più società visto che la Juve li può utilizzare come pedine di scambio per arrivare a obiettivi primari per la società in vista della prossima stagione.