In casa Juventus sta prendendo quota l'ipotesi dicome vice Szczesny. Il portiere, 35 anni a gennaio, è in uscita dal Torino che vuole puntare su Milinkovic Savic e ha già preso Berisha dalla Spal. Per ora in rosa c'è anche Perin rientrato dal prestito al Genoa, ma l'idea della società è quella di fare cassa con il portiere valutato almeno 10 milioni di euro e andare su Sirigu. Più difficile l'ipotesi Audero, che costa 20 milioni.