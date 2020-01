C'è un nome che non tramonta mai in casa Juve. Secondo quanto riportato in questi giorni da Il Corriere dello Sport, Fabio Paratici è sempre interessato a Ivan Rakitic che il Barcellona sta cercando di cedere a cifre che la Juve non ha intenzione di spendere. Il costo del croato, uno dei pallini di Paratici, è di circa 20 milioni di euro con il calciatore che guadagna oltre 8 milioni a stagione. Juve e Barça avevano parlato anche di un possibile scambio tra lui e Bernardeschi in estate non trovando però accordo sulle cifre.