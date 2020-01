La Juve deve risolvere sul mercato il problema terzini. La prossima stagione tornerà a Torino Luca Pellegrini ma Fabio Paratici si sta guardando attorno per cercare il profilo giusto per il vice Alex Sandro. Ci saranno entrate e uscite e Calciomercato.com conferma che per la sinistra un nome caldissimo in vista dell'estate è quello di Emerson Palmieri che il Chelsea non vuol liberare subito ma che in estate può ritrovare Sarri in bianconero.