In Germania fanno sapere che non c'è solo la Roma suesterno sinistro del Borussia Monchengladbach che i giallorossi hanno messo nel mirino dopo il ko di Spinazzola. Al giocatore sarebbe interessata anche la Juventus, che l'ha individuato come possibile alternativa di Alex Sandro sulla fascia mancina; prima però, bisognerà trovare una sistemazione a Frabotta, sul quale ci sono Atalanta e Genoa, e Pellegrini, appena rientrato proprio dal prestito ai rossoblù e possibile scelta interna della società come alternativa a sinistra se decidesse di non spendere.