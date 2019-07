Come si legge sulle pagine di Tuttosport, Fernando Llorente ​è ufficialmente svincolato. Malgrado i fasti di Champions con il Tottenham .- decisivo con il City - il centravanti spagnolo si aggiungerà alla lunga lista di giocatori che, da ora in poi, saranno disoccupati. Llorente, quindi, ma anche Sturridge, Wellbeck e Nasri, nomi senz'altro appetibili in relazione alla convenienza.