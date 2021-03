Il Bayern Monaco non è convinto di Douglas Costa. L'esperienza del brasiliano in Bundesliga non decolla e molto probabilmente il giocatore tornerà a Torino per fine prestito. Il suo futuro però dovrebbe essere comunque lontano dalla Juventus: sull'esterno d'attacco è forte l'interesse del Gremio che però avrebbe problemi a pagargli l'ingaggio, c'è qualche voce dall'MLS e un sondaggio dei messicani del Tigres, come ha svelato l'intermediario del giocatore Giovanni Branchini nel corso di un'intervista a Sky.