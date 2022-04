Nicolò Zaniolo rimane il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus, per la sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta Gazzetta, tra il club bianconero e gli agenti del calciatore ci sarebbe già stato un contatto, positivo. Convincere Zaniolo, quindi, non sarebbe un problema; rimane da trattare con la Roma e la formula più probabile dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione simile a quella di Locatelli.