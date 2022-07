Cosa succede sulla fascia mancina della? Al momento, tutto tace. Anche perché è tutto fermo. Per i bianconeri, fare un innesto nel reparto degli esterni bassi non è assolutamente una priorità. Lo è il vice, il possibile esterno (dunque, in entrambi i casi), al limite un regista da regalare aduna volta chiuse un po' di cessioni (?). Ma il terzino no, al momento non è contemplato.Ciò non vuol dire che non arriverà, anche perché restano un po' di nomi sul taccuino di. Tutto però deve portare a un addio, e in questo caso il nome è già decifrato: si tratta di Luca Pellegrini, che finora non ha accettato le prime proposte arrivate sul tavolo juventino.