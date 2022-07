In casa Juve si spera di chiudere l'operazione Bremer nel minor tempo possibile, in modo da poter concentrare le ultime risorse per quelli che sono gli ultimi obiettivi da definire. Nella lista dei desideri dei dirigenti della Continassa ci è finito anche l'ex giallorosso Leandro Paredes, individuato da Max Allegri come possibile regista della squadra, in attesa anche di capire quale sarà il ruolo di Manuel Locatelli.