Il nome di Domenico Berardi è tornato nella lista della Juventus come uno di quelli utili per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di partenza di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero lo segue con attenzione e potrebbe provare il colpo. Ma non è il solo, anzi: tra i profili under 25 piace Noah Okafor del Salisburgo, che piace a tanti anche in Italia e ha un contratto in scadenza nel 2024. E sotto la lente di ingrandimento c'è anche Giovane, 2003 brasiliano del Corinthians, che può giocare anche come attaccante centrale.