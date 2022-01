10









Arkadiusz Milik è uno degli obiettivi 'storici' della Juventus, visto che il club bianconero ci aveva messo gli occhi sopra sin da quando era al Napoli. Ora è all'Olympique Marsiglia, che lo ha preso in prestito - con obbligo di riscatto - proprio dal Napoli. E la Juventus è tornata sul polacco, visto che potrebbe veder partire Morata e arrivare a Icardi non è semplicissimo, visto che il Psg non vuole dare l'argentino in prestito secco.



IL PRESTITO - Come spiegato da Calciomercato.com, Milik interesserebbe alla Juventus solamente in prestito per 6 mesi: situazione non realizzabile, dato che l'attaccante è già in prestito all'OM che dovrebbe riscattarlo dal Napoli e poi cederlo in questo gennaio. Troppo complicato: il Marsiglia valuta la possibile cessione, ma vuole almeno 20 milioni di euro, che la Juve oggi non è disposta a investire. In sostanza, i francesi non sarebbero disposti a mettere a bilancio il prezzo del riscatto per poi cedere l'investimento in prestito senza alcun obbligo di ulteriore riscatto da parte dei bianconeri. LA PISTA INGLESE - Ma sull'attaccante non c'è solamente la Juventus. Il polacco piace anche al solito Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Il tecnico degli Spurs ha chiesto a gran voce rinforzi per questa finestra di mercato: Milik farebbe al caso suo perché, secondo Conte, potrebbe essere sia il sostituto di Harry Kane, sia un compagno di reparto. Per l'ex Juve, infatti, i due potrebbero giocare anche insieme.