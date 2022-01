Dejan Kulusevski è uno degli uomini più richiesti della Juventus. Lo svedese, infatti, dovrebbe essere sacrificato per avere liquidità e intervenire sul mercato. Piace soprattutto a Tottenham e Arsenal, ma non solo. Su di lui anche il Siviglia, almeno secondo quanto rivelato dal quotidiano Sport, secondo cui la Juve avrebbe chiesto sempre almeno 35 milioni di euro. Gli andalusi, però, punterebbero a ottenere il giocatore in prestito fino a fine stagione.