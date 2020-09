1









Edinson Cavani a parametro zero fa gola a molti club, in Italia e non solo. Per la Juventus è un'alternativa a Suarez e Dzeko, il grande ostacolo è rappresentato dalla richiesta del giocatore che ha frenato anche il tentativo del Benfica di portarlo in Portogallo. L'uruguaiano, che piace anche all'Inter, vuole un ingaggio di circa 10 milioni di euro, negli ultimi giorni si è fatto avanti anche il Fenerbahçe che ha presentato una prima proposta di 5 milioni a stagioni: parti ancora lontane, si tratta. La Juve non molla, ma ora c'è la concorrenza dalla Turchia.