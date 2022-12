Si infiamma il mercato intorno ad Adrien. A fare il punto ,in questo senso, é calciomercato.com:"Intanto l'interesse per Adrien è ai massimi storici. Per l'estate torneranno alla carica anche Barcellona e Psg, nel frattempo è dalla Premier che si punta a far vacillare la resistenza del giocatore. C'è il Chelsea che sembra pronto ad affondare il colpo, nel caso in cui arrivassero le aperture da parte di Rabiot a muoversi già a gennaio ecco che anche Tottenham, Arsenal e soprattutto Liverpool proverebbero a iscriversi alla corsa. Insomma, le sirene suonano e suonano forte".