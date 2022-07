Nelle strategie di mercato della, rimane, anche se sullo sfondo in questo momento, l'idea di inserire un nuovo centrale di difesa. Tra gli obiettivi, più volte accostato alla Vecchia Signora, c'è Nikola, difensore della Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, per il calciatore la Viola ha fissato un tempo limite, per definire il futuro: ovvero, la fine del ritiro in Austria, tra una settimana.